Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May l-a numit, luni, pe Sajid Javid in funcția de ministru de Interne, inlocuind-o pe Amber Rudd, care a demisionat duminica din cauza unui scandal provocat de tratamentul acordat anumitor rezidenti pe termen lung originari din Caraibe si etichetati gresit ca imigranti…

- Prim-ministrul britanic Theresa May l-a numit luni pe Sajid Javid ministru de interne inlocuindu-l pe Amber Rudd, care a demisionat duminica din cauza unui scandal provocat de tratamentul acordat anumitor rezidenti pe termen lung originari din Caraibe si etichetati gresit ca imigranti ilegali, informeaza…

- Amber Rudd, ministrul britanic de Interne, si-a dat demisia in contextul criticilor privind modul in care Guvernul de la Londra a gestionat situatia unor imigranti originari din Caraibe, care in mod eronat au fost catalogati drept imigranti ilegali, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri, transmit Reuters si DPA. Astfel, sunt…

- Șeful serviciului de informații din Germania a declarat miercuri ca este foarte probabil ca guvernul rus sa fie in spatele atacului cibernetic asupra sistemului informatic german, deși a admis ca nu poate fi sigur 100 la suta, relateaza Reuters.

- Guvernul american intentioneaza sa colecteze date despre activitatea de pe retelele de socializare a aproape tuturor persoanelor care vor sa intre in SUA, conform unor propuneri facute publice vineri de Departamentul de Stat, ca parte a politicii presedintelui Donald Trump de inasprire a controalelor,…

- Olandezii au respins, in referendumul desfasurat miercuri, o lege menita sa extinda puterile serviciilor de informatii, ceea ce reprezinta un pas inapoi pentru guvernul condus de Mark Rutte, transmite joi Reuters.

- Opozitia austriaca l-a somat vineri pe ministrul de interne Herbert Kickl (Partidul Libertatii din Austria - FPOe, extrema dreapta) sa dea explicatii dupa o perchezitie controversata la sediul serviciului de informatii insarcinat cu securitatea interna, in cursul careia documente sensibile ar fi…