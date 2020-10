Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei este la egalitate cu Austria, scor 0-0, la oauza meciului de la Ploiesti contand pentru etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Natiunilor, anunța news.ro.Tricolorii au avut trei ocazii de a inscrie spre finalul primei reprize. Citește și: Gabriela Firea…

- Min. 33: Deac a primit cartonaș galben pentru o intrare la glezna asupra lui Hinteregger. Min. 31: Stanciu a șutat de la distanța la mare distanța de poarta lui Pervan. Min. 21: Gregoritsch a zguduit transversala lui Tatarușanu de la 10 metri. Min. 20: Bancu a șutat in blocajul unui fundaș, dupa ce…

- Norvegia conduce cu scorul de 2-0 nationala Romaniei in meciul de la Oslo, din prima grupa a Ligii B din cadrul Ligii Natiunilor. Al doilea gol al norvegienilor a fost inscris de Sorloth, in minutul 39. Scorul fusese deschis de Haaland, in minutul 13. Prima repriza s-a terminat.

- Romania va intalni, luni, la Klagenfurt, de la ora 21.45, echipa Austriei, in etapa a doua a Grupei I a Diviziei B a Ligii Natiunilor. "Nu ma intereseaza ce parere au oamenii si suporterii din Romania, nu stau sa raspund fiecaruia, am pierde foarte mult timp. Bineinteles ca eu ca portar ma simt responsabil…

- Nationala Romaniei a ajuns, sambata, la Klagenfurt, pentru meciul de la inceputul saptamanii viitoare cu selectionata Austriei, din etapa a doua a grupelor Ligii Natiunilor, informeaza News.ro.Potrivit frf.ro, zborul cu charterul de pe Aeroportul “Henri Coanda” Otopeni pana in Austria a durat…

- AUSTRIA ROMANIA. Glenn Nyberg va fi ajutat de compatriotii sai Mahbod Beigi si Andreas Soderqvist. Rezerva va fi Mohammed Al-Hakim. Meciul de luni, de la Klagenfurt, va fi transmis de Pro TV. ROMANIA - IRLANDA DE NORD 1-1 in LIGA NATIUNILOR. Radoi, ce ghinion! "Tricolorii", egalati pe final…

- Cea de-a doua ediție a Ligii Națiunilor se pregatește sa ia startul joi, cele 55 de echipe participante in diviziile A, B, C și D fiind imparțite in 14 grupe. Romania este in grupa 1 din Divizia B, alaturi de Austria, Norvegia și Irlanda de Nord. ”Tricolorii” sunt cotați ca favoriți in prima partida,…

- Romania debuteaza vineri, la ora 21:45, in noua ediție a Ligii Națiunilor, contra echipei cotate cu cele mai mici șanse la caștigarea grupei, Irlanda de Nord. Celelalte doua componente ale grupei 1 din Divizia B, Norvegia și Austria, se intalnesc de la aceeași ora, la Oslo. Deși grupa 1 este echilibrata,…