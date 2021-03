Stiri pe aceeasi tema

- Corporatia Facebook a anuntat luni ca a inchis 1,3 miliarde de conturi false in reteaua cu acelasi nume, in intervalul octombrie-decembrie 2020, transmite Reuters. Compania a eliminat in acelasi timp peste 12 milioane de elemente de continut semnalate de experti internationali in domeniul sanatatii…

- CARAS-SEVERIN – Pompierii militari caraseni si-au prezentat, pe o retea de socializare, noile dotari cu mijloace de lupta impotriva incendiilor! Astazi, parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Semenic“ al județului Caraș-Severin s-a imbogatit cu doua vehicule de lupta destinate stingerii…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina…

- Ministerul Finanțelor a publicat saptamana trecuta proiectul de buget pentru anul 2021. Potrivit proiectului, creșterea economica va fi de 4,3%, iar produsul intern brut va fi de 1.116,83 miliarde lei. PIB-ul estimat este cu 7 miliarde de lei mai mare decat cel din 2020 și aproximativ egal cu cel din…

- Ninsorile abundente din Germania au perturbat transportul aerian, feroviar si rutier, locuitorii tarii, afectati deja de masurile de carantina impuse, fiind avertizati sa ramana in case in conditiile in care au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna, informeaza marti Reuters.…

- Ninsorile abundente din Germania au perturbat transportul aerian, feroviar si rutier, locuitorii tarii, afectati deja de masurile de carantina impuse, fiind avertizati sa ramana in case in conditiile in care au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna, informeaza marti Reuters.…

- Economia chineza a luat viteza în ultimul trimestru al anului trecut, creșterea consemnata depașind estimarile, aceasta țara încheind dificilul an 2020 într-o forma remarcabil de buna și fiind pe cale sa creasca și mai mult în 2021, deși pandemia continua sa loveasca restul lumii,…

- Guvernul federal american a executat-o miercuri dimineata pe singura femeie aflata pe 'culoarul mortii', dupa ce Curtea Suprema a inlaturat ultimul obstacol, respingand ultimul recurs depus de avocati, transmite Reuters.