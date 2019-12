Australia, în luptă cu incendiile de vegetaţie Personalul militar specializat va fi dislocat imediat la paisprezece centre de comanda ale Serviciului Rural de Pompieri (RFS) de pe intreg teritoriul statului New South Wales (NSW) pentru a ajuta la coordonarea actiunilor de combatere a incendiilor, a precizat ADF intr-un comunicat.



ADF ofera servicii de realimentare pentru aeronavele de stingere a incendiilor, transportarea pompierilor si asistarea operatiunilor de cautare si salvare pe calea aerului. ''Acest ajutor din spatele scenei din partea ADF elibereaza mai multi dintre pompierii nostri care isi pot indeplini rolurile in lupta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

