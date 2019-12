Stiri pe aceeasi tema

- Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) a impus o interdictie totala de foc pana miercuri in conditiile in care sunt prognozate temperaturi ce ar putea depasi 35 de grade Celsius, atat luni cat si marti, ultimele doua zile din 2019. Mai multe evenimente au fost planificate pentru ziua de marti in Canberra,…

- Australia se va confrunta in perioada urmatoare cu o noua perioada caniculara, pe masura ce un val de caldura extrema inainteaza pe coasta de est, informeaza agentia DPA. Capitala tarii, Canberra, a ridicat alerta de incendii la nivel sever si a emis o interdictie totala privind aprinderea…

- Un nor toxic de fum a invaluit duminica capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val puternic de caldura, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea...

- Autoritatile australiene au emis avertizari de incendiu ce vizeaza mai multe regiuni din statul Noul Wales de Sud, dintre care patru langa Sydney, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarii vantului, informeaza DPA. In apropiere de Sydney, incendiul Gospers Mountain a mistuit…

- Raliul Australiei, ultima etapa a Campionatului Mondial, programata in week-end, a fost anulat, din cauza incendiilor de vegetatie, informeaza lequipe.fr potrivit news.roInitial, organizatorii au anulat majoritatea probelor speciale, din cei 323 de kilometri ramand doar 95. Insa cum incendiile…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat serviciul…

