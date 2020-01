Stiri pe aceeasi tema

- Numai zona arsa din statul New South Wales este de cinci ori mai mare decat intreaga suprafata arsa anul trecut in Brazilia, unde au avut loc incendii grave in padurea amazoniana.Suprafetele arse de incendii de vegetatie in 2019 in California, Brazilia si Indonezia sunt la mai putin de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Australia asupra mentinerii starii de dezastru in statul Victoria, a starii de urgenta in statul New South Wales si a starii de alerta pe teritoriul capitalei australiene - Canberra,…

- Planeta ne da semne ca nu se mai poate asa Schimbarile climatice au transformat Australia intr o minge de foc in ultimele luni. Incendiile devastatoare care nu par sa se stinga prea curand au ras de pe fata pamantului peste 8 milioane de hectare de, statele cele mai afectate fiind New South Wales, Victoria…

- Marea Britanie s-a calificat in sferturile de finala ale ATP Cup dupa ce a invins marti Republica Moldova, cu 3-0, in Grupa C a acestei competitii pe echipe, a carei prima editie se desfasoara in Australia. Meciurile de simplu s-au incheiat cu victoria lui Cameron Norrie asupra lui Alexander Cozbinov…

- Cantareata americana Pink a anuntat ca doneaza jumatate de milion de dolari americani serviciilor locale de pompieri din Australia pe fondul agravarii crizei provocate de incendii, informeaza Press Association. Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in…

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA.…

- Tanarul de 19 ani lucra pentru serviciul de pompieri din statul australian New South Wales. Acuzatia a fost formulata in momentul in care peste 100 de incendii continua sa faca ravagii pe coasta de est a Australiei si peste o mie de pompieri incearca sa le tina sub control. El a fost vazut…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…