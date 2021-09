Politia australiana a arestat 235 de persoane la Melbourne si 32 la Sydney sambata, in timpul unor proteste neautorizate anti-lockdown, mai multi politisti fiind raniti in urma ciocnirilor, relateaza Reuters. Politia din statul australian Victoria a precizat ca cinci politisti au trebuit spitalizati, dupa ce au fost trantiti la pamant si calcati in picioare. In jur de 700 de oameni au reusit sa se adune in diferite zone ale orasului Melbourne, in contextul in care 2.000 de politisti au facut ca centrul orasului sa fie inaccesibil, instaland baricade si puncte de control. Transportul public si…