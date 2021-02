Australia a intrat în lockdown după depistarea unui singur caz de Covid-19 Doua milioane de australieni au intrat de luni in carantina, timp de cinci zile, dupa ce a fost descoperit un singur caz de coronavirus in Perth, cel mai mare oraș din vestul Australiei. Potrivit autoritaților din zona, cazul de infectare este unul singular. Cel puțin pana acum, nicio alta persoana nu a fost confirmata cu virusul SARS-CoV-2. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

