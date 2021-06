Romania, in calitate de partener strategic al SUA, stat membru UE si aliat dedicat al NATO, are in mod constant in centrul actiunilor sale de politica externa obiectivul consolidarii relatiilor transatlantice, a declarat, vineri, ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, la Forumul Diplomatic de la Antalya, potrivit MAE. Ministrul Aurescu a participat la Forumul Diplomatic de la Antalya in calitate de vorbitor in cadrul panelului "O noua era in relatiile transatlantice" ("A New Era in Transatlantic Relations"), alaturi de omologul din Polonia, Zbigniew Rau, si de ministrul de externe al Croatiei,…