Aurel Pădureanu, mâniat că nu a putut s-o vegheze pe Cornelia…

Aurel Padureanu, soțul raposatei Cornelia Catanga, și-a strigat inca o data durerea dupa moartea artistei. In aceasta seara, lautarul a intrat in direct la Antena 3 și a vorbit despre cat l-a afectat faptul ca a fost obligat sa-și ingroape soția fara sa o vegheze, din cauza masurilor impotriva COVID-19. Maniat, artistul i s-a adresat ministrului Sanatații Vlad Voiculescu, pe care il considera vinovat in aceasta situație.