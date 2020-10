Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamina au avut loc negocieri intre reprezentanții ministerelor Finanțelor al R.Moldova și Federației Ruse pe marginea creditului rusesc, in valoare de 200 milioane de euro. Anunțul a fost facut astazi de Igor Dodon la emisiunea "Președintele raspunde". {{468241}}Oficialul a declarat ca…

- CHIȘINAU, 4 sept - Sputnik. Republica Moldova are nevoie de rezerve financiare, iar creditul rusesc este o salvare pentru țara noastra, mai ales acum, in aceasta perioada dificila. Șeful statului crede ca deputații vor vota pentru acest proiect in luna octombrie, ca pana la sfarșitul anului banii…

- O interventie a Rusiei in Belarus ar fi ''cel mai rau'' lucru care se poate intampla, a avertizat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in cadrul unei intalniri cu Asociatia presei prezidentiale din Paris, relateaza AFP."Orice interventie externa in Belarus (...) ar conduce la internationalizarea…

- Presedintele HORA, Dragos Petrescu, afirma ca reprezentantii HoReCa i-au cerut premierului Ludovic Orban ca restaurantele sa poata funcționa inclusiv in spațiile inchise din 1 septembrie, cu restrictii.

- Drumuri din peste o mie de localitati vor fi reabilitate pana la mijlocul toamnei. Anuntul a fost facut de presedintele Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook, care a discutat acest subiect cu presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, si premierul Ion Chicu.

- "The First Shot" este un roman de non-fictiune, scris de ziaristul Brendan Borrell, despre care se cunosc putine detalii dincolo de descrierea sumara de pe site-ul sau, dar care ar fi atras deja atentia postului HBO, care va lansa o productie de televiziune pe baza acestei carti in regia lui Adam…

- Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), a spus, vineri, ca in momentul de fața, ținand cont de numarul mare de jucatori infectati cu COVID-19, are mari indoieli ca Liga I se mai poate incheia pe teren. Anunțul pe care fotbalul romanesc il aștepta. Ce spune Razvan Burleanu despre…

- Uniunea Europeana vine in sprijunul Romaniei cu 80 de miliarde de euro. Anunțul a fost facut astazi, de catre Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles. Președintele țarii a vorbit și despre modul in care se vor imparți acești bani.