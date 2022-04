Stiri pe aceeasi tema

- Lotul olimpic al Republicii Moldova a caștigat o medalie de argint și doua medalii de bronz la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete, desfașurata in format hibrid, in perioada 07 – 11 aprilie 2022. Medalia de argint a fost obținuta de Adelina Andrei, eleva la Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinau,…

- Romania a obținut locul I la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete – EGMO 2022, potrivit clasamentului oficial al competiției, care ia in considerare țarile europene participante. Punctajul Romaniei a fost 112 puncte, fetele obținand o medalie de aur și 3 de argint. In urma cu un an, la competiția…

- Miercuri, 30 martie, la Campionatele Europene de seniori de la Budapesta (Ungaria), luptele feminine intra in competiție. Romania va participa cu șapte sportive, una dintre acestea fiind constanteanca Andreea Beatrice Ana, sportiva formata la CS Mangalia, sub indrumarea antrenorului Marian Oancea. Iata…

- In timp ce ni se spune ca vom deveni independenți de gazele rusești odata cu legea offshore, in spatele ușilor au fost deja aranjate lucrurile, iar Romania ar putea importa in continuare gaze prin filiera de la Budapesta. La inceputul sesiunii parlamentare, PNL și-a pus ca obiectiv cu prioritate zero…

- Benzinarii de la MOL au isterizat șoferii, dupa ce au pus prețul de 11 lei un litru de carburant. MOL este un lanț maghiar, iar regimul de la Budapesta este puternic conectat cu Rusia.Ministrului Energiei, Virgil Popescu, a spus ca numai MOL și benzinarii mici, independenți, au urcat prețurile nejustificat.…

- Elita etnicilor maghiar din Cluj-Napoca, in frunte cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, participa vineri, 25 februarie, la prezentarea carții fostului deputat UDMR fugar, Attila Marko, cautat internațional dupa ce a fost condamnat pentru fapte de corupție, care se ascunde bine-mersi la Budapesta. Este…

- Un lant de supermarketuri din Ungaria, prezent si in Romania, va impune de azi cumpararea in cantitati limitate a unor alimente precum zahar, faina, lapte și ulei de floarea soarelui. Decizia vine dupa ce Guvernul de la Budapesta a decis plafonarea prețului mai multor produse de baza.