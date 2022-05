Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, implinește astazi 92 de ani. Conform unor surse Puterea.ro, fostul șef de stat a primit un buchet de flori și un mesaj scris din partea președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Pana la aceasta ora nu a aparut niciun mesaj public prin care social-democrații sa il…

- In jur de 1.000 de persoane au participat, sambata, 12 februarie, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion, copreședintele formațiunii, a solicitat demiterea ministrului…

- Jurnalista Emilia Sercan se intreaba daca nu cumva plangerea de la Parchetul General privind teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca este cumva o tentativa de musamalizare a scandalului. "Parchetul General a deschis un dosar penal care vizeaza teza de doctorat a premierul Nicolae Ciuca…

- Parchetul General a deschis o ancheta asupra lui Calin Georgescu Foto: Arhiva. Parchetul General a deschis o ancheta asupra lui Calin Georgescu, nume vehiculat ca propunere pentru functia de presedinte de onoare al Aliantei pentru Unirea Românilor. Procurorii i-au deschis dosar…

