Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor a cerut președintelui Klaus Iohannis sa convoace de urgența Consiliul Suprem de Aparare a Țarii pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa cazul avionului care a intrat ilegal in Romania, informeaza G4media…

- Liderii AUR ii cer președintelui Klaus Iohannis convoace de urgența CSAT pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa ce un avion presupus a fi controlat de traficanți ar fi patruns in spațiul aerian al Romaniei. „Alianța pentru Unirea Romanilor…

- AUR cere presedintelui Klaus Iohannis "sa convoace de urgenta" Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri si persoane. "Din informatiile pe care le avem de la membrii si simpatizantii nostri din judete…

- Un incident teribil a avut loc in Maramureș ieri seara. Un barbat in varsta de 47 de ani a fost strivit de un copac intr-o padure. Victima a suferit grave leziuni in urma accidentului, astfel ca la fața locului a sosit rapid un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat de urgența la spital.

- Vijeliile au facut din nou prapad. Aproape o suta de persoane au fost evacuate. O masina a fost luata de ape ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dupa-amiaza, cod rosu si portocaliu de ploi, vijelii…

- Fenomenele hidrometeorologice care s-au manifestat vineri au afectat 15 localitati din cinci judete - Alba, Cluj, Hunedoara, Maramures si Suceava, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In zonele mentionate au fost afectate de viituri 118 de case, 10 curti si 2 operatori…

- Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat, marți, sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale mai multor persoane, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Borlești.„In urma unui impact intre…

- Potrivit celor mai recente date statistice existente, in lume sunt 2,8 milioane de pacienți cu scleroza multipla, dintre care peste un milion in Europa. Potrivit studiului ReThinkingMS, realizat de European Brain Council in 2019, in țara noastra exista aproximativ 9000 de persoane afectate de scleroza…