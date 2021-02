Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au decis miercuri eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost votata in plenul reunit, dupa ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente.

- Fostul presedinte american Donald Trump are dreptul de a incasa asa-numita pensie pentru fostii presedinti, in valoare de 221.400 de dolari pe an, adica 18.450 de dolari pe luna, ceea ce il pozitioneaza mai jos decat cel mai bine platit pensionar din Romania, relateaza ZF. Cea mai mare pensie din Romania…

- "Trebuie sa dezamagesc pe toata lumea astazi. Spune cineva astazi ca Curtea a decis astazi ca pensiile se majoreaza cu 40%. Nu a facut asta Curtea. Daca citim cu grija comunicatul o sa intelegem mai multe. Practic, legea care a fost azi analizat de Curtea Constitutionala a fost declarata neconstitutionala,…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege prin care activitatile de curatare a tancurilor si a rezervoarelor care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitatile chimice sau petrochimice vor fi incadrate la conditii speciale de munca. In prezent, sunt incadrate…

- Politic Florin Piper Savu, despre creșterea pensiilor in guvernarea liberala: „Dincolo de politica, vorbesc cifrele și nu lasa loc de manipulare” noiembrie 24, 2020 12:54 De la lansarea programului de guvernare, tot ascult cum PNL a marit substanțial pensiile și cum le va mari in continuare……

- La o zi dupa ce Marcel Ciolacu a anunțat ca-și va depune demisia din funcția de parlamentar, pentru a nu beneficia de pensia speciala, toți reprezentanții USR au anunțat ca vor face același lucru. Conform PNL, gestul nu ar avea o mare relevanța și ar duce la de fapt la incasarea pensiei speciale, mai…

- "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si tinut in sertarele Parlamentului. (...) In aceasta dimineata grupurile reunite ale USR din Senat si Camera Deputatilor au decis cu unanimitate sa…

- Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ, pentru a nu beneficia de pensiile speciale, a anuntat liderul partidului, Dan Barna. "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si…