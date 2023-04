Augustin Oancea, cel mai ”deștept băiat” din pandemie! A participat singur la licitațiile statului și a câștigat Dispariția din piața a celui mai deștept baiat din energie, Bogdan Buzaianu, legat ombilical de curentul ieftin de la Hidroelectrica, a facut loc pe piața unor alți baieți deștepți, cu legaturi mult mai complexe și contracte mai numeroase cu societațile de stat. Unul dintre noii grei ai energiei romanești este Augustin Oancea, omul care controleaza Tinmar Energy. Recent, in spațiul public a aparut o știre care a fost tratata fara prea mult interes de catre mass media: compania Tinmar Energy este singura care a depus o oferta de furnizare a energiei electrice pentru Metrorex, operatorul metroului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

