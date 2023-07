August Film aduce în România un basm austriac underground de neratat August Film este o companie noua de distribuție a carei misiune este sa aduca publicului din Romania filme care spun povești personale, filme care au curajul sa vorbeasca despre subiecte incomode, pastrandu-și in același timp abordarea umana, plina de emoții autentice, cu care te poți identifica ușor, filme care inspira – pe scurt, filme pe care cineva le-ar recomanda oamenilor pe care-i iubește. Co-fondatorii casei de distribuție, care au mai mult de 10 ani de experiența in industria de film, și-au propus sa abordeze o noua perspectiva in ceea ce privește lansarea filmelor arthouse, una care… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

