Stiri pe aceeasi tema

- RECIDIVIST… Aproape ca nu trece luna fara ca toaletele publice din municipiul Vaslui sa nu fie distruse de persoane certate cu bunul-simt. Ultima lovitura a fost data zilele trecute, la grupurile sanitare din zona Sinagoga – Omnisiag, de unde vandalii au reusit sa fuga cu cablurile de cupru, pe care…

- UMOR… Este festival de glume pe internet, inclusiv pe pagina de Facebook a Primariei Vaslui, dupa ce instituția a anunțat ca face angajari. “Dragi vasluieni, organizam concurs de recrutare, pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție și funcții publice de conducere, vacanțe, pe perioada…

- MODIFICARI INGRIJORATOARE… Acordarea de puteri sporite Jandarmeriei se afla pe lista prioritaților legislative pentru anul 2023, prezentata de Guvern. Astfel, jandarmii vor putea spiona, oficial, cu mijloace de inregistrare, orice activitate desfașurata in spațiul public. Guvernul a publicat o lista…

- DISCUȚII… Neregulile semnalate de fostul șef al Poliției Locale sunt analizate, in perioada aceasta, de auditul intern al Primariei Vaslui. Anunțul a fost facut de primarul Vasile Paval in ultima ședința de Consiliu Local (CL). “Auditul deja lucreaza, am primit și eu scrisoarea, am dat dispoziție punctuala…

- BANI ROSTOGOLITI… Primaria municipiului Vaslui are bani de sa arunce si in caini cu ei, insa are mari dificultati sa-i cheltuie. Anul trecut, institutia condusa de Vasile Paval a reusit performanta de a economisi fabuloasa suma de 60 de milioane de lei, cu opt milioane mai mult decat intreg bugetul…

- FRICOȘI… Șeful Poliției Huși, comisarul-șef Liviu David și șeful Biroului Ordine Publica, George Sebastian Poghirca, au dat bir cu fugiții imediat ce au aflat ca Inspectoratul General al Poliției Romane urmeaza sa trimita Corpul de Control la Huși. Acuzați ca intocmesc rapoarte in fals, ca iși bat joc…

- DREPT LA REPLICA… In urma articolului publicat vineri, pe site-ul nostru, in care fostul director al Poliției Locale Vaslui, Sorinel Catana, a acuzat-o de incompetența de șefa Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Vaslui, instituția condusa de ing. Vasile Paval a trimis un drept la replica…