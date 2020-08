Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni PNL si PMP pun in pericol viata iesenilor prin sabotajul continuu la adresa spitalului mobil de la Letcani. La sedinta Consiliului Judetean convocata pentru astazi, alesii PNL si PMP nu s-au prezentat, uitand ca iesenii i-au desemnat sa le reprezinte interesele. "Oare nu este in…

- Consilierii judeteni se vor pronunta astazi asupra trecerii spitalului mobil instalat la Letcani in administrarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase. In acest fel, spitalul condus de Carmen Dorobat isi va dubla practic numarul de paturi, de la 300 la 550, dintre care peste o cincime sunt echipate…

- Spitalul modular Covid-19 de la Letcani agita spiritele pe scena politica. Intarzierile in punerea in functiune a unitatii au creat premisele unei dispute politice care i-a avut in prim-plan, in weekend, pe doi dintre contracandidatii la sefia Consiliului Judetean (CJ) Iasi: Maricel Popa (PSD, actual…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, a sustinut o serie de declaratii in cadrul conferintei de presa organizata de catre Maricel Popa, seful Consiliului Judetean Iasi. Ea a spus cu aceasta ocazie ca pacientii suspecti de noul coronavirus din Iasi nu sunt asa dornici sa plece…

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, doar trei pacienți au solicitat externarea, in urma precizarilor Curții Constituționale, a declarat, astazi, managerul instituției medicale, Carmen Dorobat. Ea a spus ca cei trei bolnavi sunt indrumați sa se prezinte la medicul de familie, sa nu se trateze conform…

- Numarul pacientilor cu COVID-19 care ajung la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi este in crestere, unitatea avand libere mai putin de 12 paturi, fata de 30 de paturi neocupate in urma cu cateva saptamani, anunța news.ro.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat,…

- O creștere semnificativa a numarului de infectari cu virusul SARS-COV-2 se inregistreaza in județul Iași. In ultimele 24 de ore, autoritațile au raportat 33 de noi cazuri, o cifra record de la inceputul pandemiei. Astfel, numarul total al persoanelor infectate depașește 800 de cazuri la Iași. Managerul…

- In judetul Iasi se constata, pentru a treia zi consecutiv, o crestere a numarului persoanelor infectate cu virusul SARS-COV 2. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a anuntat ca, in ultimele zile, numarul paturilor libere s-a injumatatit, iar in prezent, mai sunt disponibile…