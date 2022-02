Stiri pe aceeasi tema

- Mateusz Morawiecki, premierul polonez, a solicitat, intr-un interviu acordat cotidianului regional francez Ouest-France o dublare a cheltuielilor de aparare in Europa, spunand ca urmatoarea ținta a Rusiei ar putea fi orice țara de pe flancul estic al NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Trebuie…

- NATO va activa planurile de aparare pentru Europa de Est pentru prima data in istoria sa, dupa atacul Rusiei asupra Ucrainei, au declarat joi pentru DPA surse din cadrul Aliantei Nord-Atlantice. Comandantul-sef al NATO va primi mai multe puteri si va putea, de exemplu, sa ceara si sa decida desfasurarea…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, astazi, ca o consolidare a Flancului estic „este necesara independent de evolutiile actuale de securitate”, dar nu e de acord nici cu remarcile care au amintit de concepte depașite ca sferele de influența. „Am remarcat in discutiile de astazi, pozitia…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Republica Moldova trebuie sa coopereze cu vecinii ei, Romania și Ucraina, daca vrea protecție in fața Rusiei. Acest punct de vedere este exprimat de generalul Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA din Europa. Republica Moldova este o țara neutra iar din acest motiv sprijinul politic și militar pe care-l…

