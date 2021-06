Stiri pe aceeasi tema

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.

- Barbatul care, in luna aprilie, a omorat doi muncitori intr-un apartament din Onesti care ii apartinuse si-a planificat crima si a vrut ca totul sa fie public. Inca dinainte de a ajunge la apartament, el a cerut sotiei sa ia legatura cu o televiziune locala - lucru pe care aceasta l-a si facut –…

- Au aparut noi detalii in cazul omului de afaceri asasinat cu bomba la Arad. Se pare ca barbatul ar fi avut o amanta. Femeia a recunoscut idila chiar in timpul audierilor, in fața organelor de cercetare penala. Se pare ca este vorba chiar de contabila de la una din firmele acestuia. La momentul actual,…

- Preotul lasat liber, printre copii, dupa ce a fost inregistrat de o fetița in timp ce ii marturisea, la spovedanie, ca ii place de ea inca de cand avea 11 ani, știe sa atraga „oițele”, in genunchi, la altar, mai aproape de Dumnezeu.

- Scandalul dintre jandarmul care i-a dat in judecata pe șefii IJJ Suceava și i-a reclamat la Parchetul Militar, susținand ca ar fi victima unor abuzuri, continua cu „fenomene paranormale”: unul dintre procese a fost trecut la secret, deși reclamantul n-a cerut acest lucru.

- Interlopul galatean Cristi Ionel Ali, zis „Cristi Spaidar”, care a ingrozit Romania, dupa ce a atacat un doctor și a spintecat un taximetrist, i-a pregatit un loc in celula propriei neveste.

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat, de aproximativ 40 de ani, in cazul mortii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda. Suspectul a declarat ca a mers in casa victimei pentru a o jefui. "In timpul anchetei, suspectul…