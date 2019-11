Stiri pe aceeasi tema

- La 41 de ani, Alexandru Vakulovski este un scriitor care reușește sa fascineze cititorii cu felul in care așțerne cuvintele pe hartie. Criticat uneori pentru limbajul sau obscen, fara perdea, Alexandru Vakulovski patrunde in inimile tinerilor și aduce un aer proaspat in literatura contemporana. S-a…

- Printre invitatii de seama ai Festivalului International de Literatura si Traduceri, FILIT, de la Iasi s-a numarat anul acesta si Alexandru Vakulovski, poet, prozator, publicist, blogger, eseist, critic literar, traducator. Nu stiu daca ordinea este neaparat aceasta, in care dintre aceste ipostaze va…

- Festivalul International de Literatura si Traduceri – FILIT 2019 de la Iasi ofera prilejul unor intalniri deosebite cu scriitori cunoscuti, savurati de public. Ii aducem si mai aproape de dumneavoastra, pe unii dintre ei, in Studioul Radio Iasi. Un interviu de Ioana Soreanu. Ioana Soreanu: Un invitat…

- Miercuri, 2 octombrie, incepe la Iasi, cea de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași – FILIT, considerat unul dintre cele mai mari festivaluri de profil din Europa. Aceasta editie va aduce in prim plan scriitori de calibru din Statele Unite, Rusia si Spania. In cadrul…

- Festivalul International de Literatura si Traducere (FILIT) de la Iasi a ajuns intre primele trei evenimente de acest gen organizate in Europa, au anuntat organizatorii, la editia din acest an, din luna octombrie, urmand a fi prezenti peste 300 de invitati.

- Peste 100 de evenimente sunt programate anul acesta la Festivalul Internațional de Literatura și Traducere de la Iași – FILIT, editie ce se va desfasura intre doua si sase octombrie. Se doreste ca in acest an numarul participantilor sa depaseasca 35 de mii de persoane, a declarat directorul Muzeului…

- Oficial, astazi este lansat Festivalul International de Literatura si Traducere (FILIT) Iasi. Este a saptea editie a festivalului. La evenimentul de lansare participa Florin Lazarescu, director de programe, Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului National al Literaturii Iasi si Maricel Popa.