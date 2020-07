Amenajarea zonei cargo pentru Aeroportul Iasi are toate sansele sa fie amanata din cauza imposibilitatii accesarii de fonduri europene, dar si din lipsa fondurilor de la bugetul propriu. Incasarile au scazut semnificativ in aceasta perioada in care mai multe curse aeriene au fost tinute la sol. Singura solutie propusa de directorul Aeroportului, Catalin Bulgariu, este creditul bancar pentru investitia in zona cargo. Si asta deoarece deoarece normativele europene nu permit depunerea unor proiecte cu finantare de la Bruxelles. In schimb, in aproximativ o luna ar urma sa fie gata prima parte din…