- Studenții Universitații de Științe ale Vieții din Iași, de la specializarea Chimie Alimentara, vor prezenta la tezele de licența noi rețete alimentare fara aditivi. Profesorul coordonator, Marius Ciobanu, a precizat ca se incearca folosirea unor rețete alternative care sa conțina lucerna, rapița sau…

- In anul universitar care va incepe din octombrie 2022, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" isi propune sa creasca numarul programelor de studiu in limba engleza pentru studentii straini. Conform rectorului, prof.dr. Gerard Jitareanu, in momentul de fata numarul studentilor straini…

- Universitatea de Stiinte ale Vietii din Iasi a solicitat cu zece la suta mai multe locuri de scolarizare fata de anii precedenti. Rectorul Gerard Jitareanu a precizat ca solicitarea vine in contenxtul in care va fi organizata si o linie de predare in limba franceza. In prezent, la facultatea de Medicina…

- Rectorul Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, prof.dr. Gerard Jitareanu, a sustinut in cursul zilei de miercuri, 20 aprilie, raportul cu privire la starea universitatii pe ultimul an, in fata comunitatii academice. Prezentarea a avut loc in Aula Magna „Haralamb Vasiliu",…

- Aproximativ 50 de studenți de la Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea din Suceava s-au implicat, pana acum, alaturi de profesori, in activitați de voluntariat in beneficiul refugiaților din Ucraina. Ei au fost prezenți in principal la hotelul și au lucrat exclusiv cu copiii. Intr-o…

- Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava a creat un centru de ajutor și consiliere pentru refugiații din Ucraina care continua sa vina in numar mare la noi in țara. Peste 500 de voluntari, studenti si profesori ai Universitații sunt implicați și ii sprijina pe partea de cazare, transport sau alte…

- „Ziarul de Iasi" a vizitat cele trei adaposturi antiaeriene pe care le are amenajate Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" in trei dintre cele cinci camine din campus. Cu o capacitate de aproximativ 500 de persoane conform legii, care cere acordarea de 1 metru patrat / persoana,…

- Incepand de marți, 1 martie, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș sunt funcționale doua centre de donații, unul situat in incinta Facultații de Farmacie (strada Gheorghe Marinescu nr. 38), cu programul 8.00 – 20.00, și unul amplasat…