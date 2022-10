AUDIO „Este imposibil să scăpăm, ne împușcă ai noștri”: Cum funcționează trupele-barieră ale rușilor Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a publicat o interceptare care pare sa dezvaluie modul in care funcționeaza trupele-bariera rusești. Potrivit acestei interceptari, deținuții recrutați sunt impușcați de noii recrutați, daca incearca sa fuga, iar aceștia, la randul lor, sunt impușcați de trupele regulate, scrie Pravda . Sursa: o conversație telefonica a unui soldat rus, interceptat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. „Condamnații ne-au fost aduși de la o inchisoare. Au fost conduși undeva mai in fața. Iar noi suntem aici ca niște trupe-bariera: daca cineva fuge inapoi, il eliminam.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei efectueaza o percheziție la domiciliul Mitropolitului de Tulcin și Bratslav al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Ioanatan, relateaza publicația ucraineana Pravda, citind serviciul de presa al SBU. {{642472}}„Angajații SBU desfașoara activitați de investigație și operaționale…

- Vladimir Putin a acuzat din nou Ucraina pentru atacul de pe podul Kerci din Crimeea, afirmand ca este vorba de un „act de terorism”, potrivit Sky News . Președintele rus a acuzat de asemenea Ucraina ca a „incercat sa arunce in aer” conducta de gaze naturale TurkStream. „Daca vor continua atacurile…

- Sefii diplomatiilor din G7 au ”deplans ecaladarea deliberata a Rusiei, inclusv mobilizarea partiala si retorica nucleara iresponsabila” a lui Vladimir Putin, in urma unei reuniuni in marja Adunarii Generale a ONU, la New York. Ministrii de Externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului…

- Pe masura ce trupele lui Putin din Ucraina se retrag in pripa, iar victoria Kievul se contureaza, promisiunea președintelui rus de a reconstitui URSS-ul pare sa se dovedeasca imposibila. Proiectul imperialist al lui Putin va fi nu doar eșecul lui personal, ci și un dezastru moral, politic și economic…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Doua persoane care lucrau pentru serviciile de informații ruse au fost arestate pentru ca ar fi planuit sa ii ucida pe ministrul ucrainean al apararii și pe șeful agenției sale de informații militare, a declarat astazi serviciul de securitate interna al Ucrainei, SBU, citat de Sky News. Serviciul de…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei anunța ca a adunat „dovezi incontestabile” ca unitațile care au preluat cu forța instalațiile intreprinderii specializate de stat „Centrala nucleara de la Cernobil”, și le-au controlat in perioada 24 februarie - 31 martie 2022, au comis un act de terorism nuclear.…

- Unii dintre comandantii rusi au utilizat in invazia din Ucraina harti vechi din anul 1969 si pe care nu erau indicate zone rezidentiale mai noi, cum ar fi Saltovka, o suburbie a Harkovului, sau rezervoare de apa, relateaza luni agentia de presa Ukrinform, citand serviciul de presa al filialei SBU (Serviciul…