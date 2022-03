Audienta Oscarurilor a crescut duminica cu 56%, atunci cand 15,36 milioane de privitori au urmarit cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul gazduit de Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes a crescut cu 56% fata de nivelul scazut istoric de anul trecut... The post Audienta galei Oscar a crescut in 2022. Cați oameni au urmarit evenimentul appeared first on Tabu .