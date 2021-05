Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul Auchan participa la Programul "Rabla pentru electrocasnice" 2021, care a demarat vineri cu prima etapa de generare a voucherelor, destinata primelor trei categorii de produse - masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparatura frigorifica. Potrivit unui comunicat al retailerului,…

- Pogramul „Rabla pentru electrocasnice” 2021, care a inceput vineri, 14 mai, cu perioada de inscriere, continua cu prima etapa, cea de rezervare a voucherelor. Incepand de astazi, Rabla pentru Electrocasnice 2021 intra in etapa de emitere a voucherelor pentru echipamentele dorite. Primele vouchere sunt…

- Romanii vor primi, de astazi, vouchere in cadrul primei etape a programului „RABLA pentru Electrocasnice”. Tichetele pot fi folosite pentru achizitia unor electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic, in schimbul reciclarii unora vechi. In aceasta etapa, vor putea fi cumparate masini…

- "Sunt peste 155.000 de persoane care s-au inscris la "Rabla pentru electrocasnice". Pana astazi (joi, n.r.), la ora 24:00, aceste inscrieri pot fi efectuate si invit potentialii beneficiari sa foloseasca aceasta zile. Vineri, incepem cu primul lot de aparatura electrocasnica la care se aloca voucherele…

- In doar 7 ore peste 61.000 de romani s-au inscris in cursa obtinerii unui voucher in cadrul programului Rabla pentru Electrocasnice 2021. AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) a dat start inscrierilor in programul Rabla pentru Electrocasnice 2021. In aceasta etapa (14 mai – 20 mai) se pot crea conturi…

- Programul „Rabla pentru electrocasnice” – sesiunea 2021 va debuta vineri, incepand de la ora 10:00, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, a transmis Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat joi Potrivit sursei citate, incepand cu data de 14 mai, beneficiarii vor avea la…

- Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, 14 mai, se va desfasura in trei etape. Potrivit ministrului Tanczos Barna, bugetul alocat in 2021 este de 75 de milioane de lei, fiind cel mare de pana acum. Sunt eligibile noua categorii de produse:…

- „Rabla pentru electrocasnice” incepe vineri. Care este bugetul si cum se va desfasura Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, se va desfasura in trei etape. Potrivit Ministerului Mediului, prin acest program oricine doreste sa isi inlocuiasca…