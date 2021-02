„Au zis că închisoarea nu este locul pentru o mamă cu copil”. Mărturia unei românce, din vacanța în Mexic Zeci de romani care au cumparat pachete de vacanta s-au trezit intr-o situatie greu de imaginat, in Mexic. Pe rețelele de socializare au inceput sa apara diverse marturii ale romanilor care au ales aceasta destinație de vacanța. Au fost sechestrati in salile de detenție din aeroport sub paza atenta, fara drept de a-si folosi telefoanele si insotiti de agenti peste tot, inclusiv la baie, potrivit stiridiaspora.ro. Au fost intorsi din drum si urcati in avioane spre țara fara sa li se dea macar o explicatie, iar mai multe familii au fost despartite fara sa li se spuna unde vor ajunge fiecare. “Suntem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Autoritațile mexicane le-ar fi blocat accesul romanilor pentru ca aceștia nu ar fi putut justifica scopul calatoriei, conform surselor Realitatea PLUS. Mai mult, au aparut deja marturii ale romanilor aflați la Cancun, blocați in aeroport. Aceștia și-au spus povestea pe Facebook. Ce spun romanii blocați…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de Gabriel Hort, aflat printre acestia, care sustine ca politistii de frontiera le au luat telefoanele si se pregatesc sa le refuze intrarea in tara.Zeci romani sunt tinuti pe aeroportul din Cancun de catre autoritatile mexicane, care le refuza intrarea in tara.Anuntul…

