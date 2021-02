Au violat o fetita de 11 ani ! Dosarul trimis in judecata, la 5 ani de la comiterea faptei !

Stiri pe aceeasi tema

- Instantele din Romania anuleaza pe banda rulanta amenzi aplicate de politisti, in starea de urgenta, celor care nu au avut asupra lor declaratii pe propria raspundere. Odata cu pierderea proceselor, Politia trebuie sa le achite celor amendati si cheltuieli de judecata. Sunt, insa, cazuri in…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a dat in judecata un barbat din judetul Iasi care a reactionat pe Facebook dupa moartea unui bebelus, acuzand ca acesta nu a fost tratat corespunzator de medicii vasluieni si a fost transferat cu intarziere la Iasi.Conflictul dintre conducerea spitalului…

- Pedofilii care au luat cu japca, de pe strada, o fetița de 10 ani, apoi au violat-o pana la leșin, au niște aliați de nadejde: martorii, care refuza sa dea declarații impotriva infractorilor.

- „Orice persoana trimisa in judecata ar trebui sa faca un pas in spate din functiile publice”, a declarat miercuri seara ministrul Muncii, Raluca Turcan, la televiziunea naționala.Prim-vicepreședintele liberal se refera la trimiterea in judecata a actualului primar de Iași. Mihai Chirica a fost trimis…

- Un barbat din Alba Iulia a fost trimis in judecata de catre procurori pentru savarsirea infractiunii de instigare publica la ura impotriva politistilor si jurnalistilor. Potrivit rechizitoriului, inculpatul I. Bogdan este acuzat ca, in luna aprilie 2020, prin intermediul Facebook, a postat si a distribuit…

- Timp de trei ani, un barbat de 44 de ani care a violat o fetita de 10 ani a umblat liber. Fetita a fost prea socata ca sa reclame violul. Insa acum violatorul a fost prins de un politist destoinic, iar povestea a devenit virala pe pagina de Facebook a MAI.

- Timp de trei ani, Constantin Geambasu, un barbat de 44 de ani care a violat o fetita de 10 ani, a umblat liber. Fetita a fost prea socata ca sa reclame violul. Insa acum violatorul a fost prins, iar povestea a devenit virala pe pagina de Facebook a MAI.