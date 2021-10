Stiri pe aceeasi tema

- In prima faza a Cupei Romaniei (meci retur) Știința Explorari s-a impus in fata CS UV Timișoara cu scorul 3-0 (15, 16, 15). In prima manșa ne-am impus, in deplasare, cu același scor. In Faza a II-a a competiției vom intalni pe SCM Zalau. Explorari: Klochko 3p, Taboada 3p (un blocaj), Silvașan-Pașca…

- Miercuri, 13 octombrie, sunt programate partidele tur din Faza I a Cupei Romaniei la volei masculin, in care sunt angrenate doar echipe din Divizia A1, cu excepția primelor patru clasate la finalul sezonului precedent. De la ora 17.00, Știința Explorari va juca in deplasare cu CS UV Timișoara, intr-o…

- Știința Explorari – Dinamo 2-3 (22, 21, -18, – 30, – 9) Din pacate, trebuie sa ne mulțumim cu un singur punct dupa ce am ratat șase mingi de meci in setul 4. Ramanem insa cu satisfacția ca am facut un joc foarte bun in fața unei candidate la titlu. Explorari: Taboada 6p (3 blocaje, […] Source

- In acest weekend incepe sezonul 2021-2022 al Diviziei A1 de volei masculin. Știința Explorari are parte de un debut foarte dificil urmand sa joace pe teren propriu cu Dinamo București, proaspata caștigatoare a Supercupei Romaniei (3-2 cu Arcada Galați) și una dintre principalele candidate la titlu in…

- CSM Lugoj si BRSE Swietelsky Bekescsaba au obtinut, sambata, noi victorii la cea de-a 11-a editie a turneului feminin de volei Cupa CSM Lugoj, organizat in Sala ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Lugoj. BRSE Swietelsky Bekescsaba a trecut la mare lupta de SCM U Craiova, echipa…

- Echipa gazda, CSM Lugoj, si formatia maghiara BRSE Swietelsky Bekescsaba au obtinut victorii, vineri, in prima zi a celei de-a 11-a editii a turneului feminin de volei Cupa CSM Lugoj, organizat in Sala ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Lugoj. CSM Lugoj a trecut cu 3-0 SCM Universitatea…

- Ediția 2021 a tradiționalei competiții Cupa Explorari se va desfașura la finalul acestei saptamani. In afara echipei noastre, la turneu vor mai participa vicecampioana SCM Zalau și Unirea Dej. Programul competiției: – vineri, 17 septembrie (ora 17): Știința Explorari – SCM Zalau; – sambata, 18 septembrie…

- Reprezentanții Federației Romane de volei au stabilit datele de disputare pentru etapele programate in sezonul regulat al Diviziei A1 de volei masculin. Se va juca dupa sistemul tur-retur, dupa care echipele vor participa la turneele pentru locurile 1-4, 5-8 și 9-12. Programul echipei baimarene – etapa…