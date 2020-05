Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 93 de romani au fost repatriati din Malta cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom. MAE face apel la romani pentru evitarea oricaror calatorii externe care nu sunt absolut esențiale."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul nopții trecute…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Demersurile autoritaților romane au permis și facilitarea repatrierii a trei cetațeni sarbi și a patru cetațeni ungari, care și-au continuat drumul catre țarile din care proveneau. Repatrierea a fost asigurata cu o aeronava Tarom, pe ruta București-Riad-București. MAE face un nou apel la evitarea…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta repatrierea a 92 de cetateni romani din Regatul Arabiei Saudite. Cetatenii romani au ajuns in tara cu o aeronava TAROM.Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in cursul noptii trecute, a facilitat repatrierea a 92 de cetateni romani care au revenit in tara din Regatul…

- Potrivit sursei citate, repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana, tip charter, operata de compania TAROM. Cu aceeași cursa aeriana a fost facilitata repatrierea și pentru 3 cetațeni bulgari care și-au continuat calatoria de la București catre statul de cetațenie.Acțiunea MAE vine in continuarea…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani nerezidenti, aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile adoptate de alte state in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- ”In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice…