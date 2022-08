Au rămas 4 variante ale Centurii de Nord a Iaşului. Cu ce viteză merg proiectele autostrăzilor Capetele A8 finantate prin PNRR asteapta segmentul montan, iar din cele cinci variante ale Centurii de Nord a Iasului au mai ramas in discutii patru. „Trebuia sa mai fie doar una in stadiul actual", spune Catalin Urtoi. In schimb, pe A7 ar putea fi desemnati chiar anul acesta constructorii pe segmentul Bacau-Pascani. Un nou raport despre stadiul proiectelor autostrazilor A7 si A8 a fost prezentat vineri la Prefectura, dupa o saptamana incarcata, inceputa la celalalt capat al A8 cu dezbaterile pentru acordul de mediu. La o zi dupa ce ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a spus la Iasi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

