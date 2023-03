Situația facturilor de regularizare din luna februarie 2023 vizeaza doar clienții de energie electrica care nu au beneficiat de plafon in anul 2022, dar care au un consum realizat in marjele de plafon de consum aplicabile in 2022, susțin reprezentanții Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie – ACUE. Regularizarea avuta in vedere se va aplica doar in beneficiul clienților iar aceasta factura va fi emisa doar pentru: – Clienții de energie electrica care nu s-au incadrat in tranșele de consum intrucat au avut un consum mediu lunar, in 2021, de peste 300 kWh, dar se incadreaza…