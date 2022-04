Numarul de accidente provocate pe teritoriul Romaniei de vehicule inmatriculate in Ucraina a crescut foarte mult in primele trei luni din acest an, pe fondul valului de refugiați fugiți din calea invaziei Rusiei și au inceput sa apara și primele accidente provocate de șoferi care au mașini neasigurate RCA. Din fericire, accidentele de pana acum au fost ușoare, au precizat pentru HotNews.ro oficialii Biroului Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR).