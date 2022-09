Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Change.org a fost publicata o petiție impotriva mobilizarii decretate, miercuri, de presedintele rus, Vladimir Putin, care a strans deja peste 70.000 de semnaturi, transmite portalul de stiri Meduza, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In capitala Iranului, protestatarii cer razbunare pentru uciderea lui Maskha Amini, ucisa de ”poliția moralitații”, și demisia liderului principal al țarii, Ali Khamenei. Pe 20 septembrie, revoltele au inceput sa escaladeze la Teheran. O mulțime de protestatari s-au indreptat spre reședința liderului…

- Ocupanții ruș au lovit in primele ore ale zilei de luni, 19 septembrie, centrala nucleara Pivdennoukrainsk din regiunea Nikolaev, sudul Ucrainei, dar reactoarele acesteia nu au fost avariate și funcționeaza normal, a transmis compania nucleara de stat ucraineana Energoatom, potrivit Reuters . La 300…

- Protestele au continuat duminica in Iran, iar #MahsaAmini a devenit unul dintre cele mai folosite hashtag-uri pe Twitter in persana, in contextul furiei iranienilor in legatura cu moartea unei tinere femei aflate in arestul politiei moravurilor, responsabila cu aplicarea regulilor stricte privind portul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a confirmat joi, 15 septembrie, printr-un mesaj pe contul sau de Twitter , participarea la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, transmite Reuters . Au telephone avec Sa Majeste le Roi Charles III, je lui ai presente les condoleances de la France pour le deces…

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni ameninta sambata ca va prabusi aeronava peste un supermarket din Mississippi, el survoland de cateva ore zona, la joasa atitudine, a anuntat sambata politia locala, citata de Reuters. A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart…

- Politia daneza a anuntat luni ca patru persoane, intre care doi cetateni suedezi, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost prinse intr-un schimb de focuri care a avut loc duminica intr-un centru comercial din Copenhaga, unde trei persoane au fost ucise, relateaza Reuters. Trei persoane…

- Inaltul responsabil cu securitatea Curții Supreme a cerut guvernatorului statului Maryland, Larry Hogan, sa aplice legile care interzic pichetarea locuințelor judecatorilor Inaltei Curți din Maryland, afirmand ca protestele și amenințarile au crescut, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele…