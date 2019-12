Stiri pe aceeasi tema

- La manevre au participat nave militare din cadrul flotelor ruse din Marea Neagra si Marea Baltica, vase auxiliare, de deminare, sisteme de aparare de coasta 'Bastion', avioane si elicoptere, precum si corvete. Potrivit sefului comandamentului de operatiuni, Serghei Tronev, capitan de rangul I, au…

- ​Bulgaria a refuzat sa acorde viza noului atasat militar propus de Moscova. "Din cauza avizului negativ dat de un organism implicat în procesul de emitere a vizelor pe termen lung pentru diplomati, nu va fi acordata o asemenea viza unui cetatean rus aflat în prezent în Rusia,…

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP potrivit Agerpres. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele…

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…

- 'Noi vom executa acest ordin', a spus el, subliniind ca retragerea ii vizeaza 'pe toti' militarii desfasurati in Siria, 'cu exceptia celor desfasurati la Al-Tanf', o baza controlata de circa 150 de militari americani in sudul tarii. Ministrul american al apararii Mark Esper anuntase - duminica -…

- Fortele regimului sirian s-au apropiat luni de frontiera cu Turcia, unde trupele Ankarei si aliati sirieni ale acestora duc in continuare lupte armate impotriva Unitatilor Protectiei Populatiei (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Fortele de aviatie ale Rusiei au bombardat in mod repetat mai multe spitale de pe teritoriul Siriei pentru a distruge inamicii lui Bashar al-Assad, conform unei investigatii a publicatiei The New York Times.

- Fortele militare straine aflate in prezent in Siria care opereaza fara autorizarea guvernului presedintelui Bashar al-Assad trebuie sa se retraga din aceasta tara, a declarat presedintele Rusiei, Vladimir...