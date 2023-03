Au inceput lucrarile la DJ 173- Budacu de Sus-Soimus.

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape trei ani de promisiuni, edilul general al Capitalei a catadicsit sa aloce bani pentru refacerea Podului Mare din Parcul Cișmigiu, dar acum se constata ca monumentul istoric a fost distrus. 800.000 de euro pentru refacerea Podului Mare Pe data de 2 iunie 2022, Consiliului General al Municipiului…

- A fost finalizat corpul A din cadrul Secției de Pediatrie, proiect care cuprinde și reabilitarea pavilioanelor B & C, investiție in valoare totala de aprox. 32 milioane lei, finanțata integral de Consiliul Județean Bacau. Lucrarile deosebit de complexe, constand in camașuirea tuturor stalpilor cu oțel…

- Lucrarile de inlocuire a conductelor de termoficare continua in municipiul Constanta in mai multe zone ale orasului.In prezent, se lucreaza pe strada Theodor Burada.Pentru siguranta persoanelor care tranziteaza zona, dar si pentru buna desfasurare a lucrarilor, incepand de astazi circulatia rutiera…

- O companie austriaca deruleaza o investiție masiva in vestul Romaniei. O fabrica de tractoare care ar crea aproximativ 600 de locuri de munca ar urma sa fie construita in localitatea aradeana Ghioroc, investitie austriaca de 400 de milioane de euro, primarul comunei afirmand ca documentatiile in vedere…

- Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și al PSD, a anunțat luni, 20 februarie, ca ”autoritațile romane trebuie sa ia decizii rapide pentru ca lucrarile de pe Bastroe sa inceteze imediat și situația sa revina la normal”. Marcel Ciolacu, al treilea om in stat, a transmis, intr-o postare pe…

- Aglomerația de la trecerea frontierei prin punctul Giurgiu-Ruse este deja binecunoscuta șoferilor – in special celor ce conduc mașini de tonaj mare. De la 1 martie, insa, și drumul spre Vama Giurgiu va deveni mai dificil, pentru ca, timp de un an, se va lucra la reabilitarea podului de la Daia, pe DN5.…

- Intr-o intalnire cu cetațenii din zona, organizata in urma cu o saptamana, primarul Oradei, Florin Birta, le-a spus oamenilor ca strazile din zona centrala ar urma sa fie asfaltate pana la finalul lunii mai.

- PNRR a aprobat finanțarea amenajarii a peste 6.500 de kilometri de trasee cicloturistice in intreaga țara. Aproape 500 de kilometri leaga județele Mureș de Bistrița-Nasaud și Suceava. Pentru amenajarea celor aproape 500 de kilometri, autoritațile din cele trei județe vor primi peste 40 de milioane de…