Au început înscrierile! Calendarul admiterii la Universitatea Pitești Universitatea din Pitesti scoate la concurs pentru anul universitar 2022-2023 aproape 6000 de locuri pentru programele de licența, masterat și doctorat. Pentru programele de licența sunt 3070 de locuri, din care 870 subvenționate și 2200 cu taxa de studii. Pentru candidații absolvenți cu diploma de bacalaureat care provin din sistemul de protecție sociala sunt alocate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

