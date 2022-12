Au împodobit pomul de Crăciun cu medalii! Campionii de la kempo au dorit ca bradul lor sa fie unul cu totul și cu totul special, așa ca in loc e tradiționalele globuri, au folosit medaliile caștigate de ei in competițiile din acest an. Dupa un sezon plin de concursuri, campionii de la kempo se bucura din plin de doua saptamani de vacanța. prilejuite de sarbatorile de iarna. Și, cum se apropie Craciunul, aceștia au decis ca bradul de la Federația Romana de Kempo sa fie unul inedit. „Am vrut sa facem ceva frumos, așa ca am preferat sa ne punem munca in brad, decat sa cumparam globuri de la magazin. Am muncit foarte mult pentru aceste medalii”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

