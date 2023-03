Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost prinse in flagrant de politistii de frontiera in timp ce sustrageau cereale de pe o barja in apropiere de Cernavoda. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant doi cetateni romani in timp ce sustrageau cereale…

- Autoritatea Navala Romana a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca proprietarul barjei a inchiriat o macara pentru a scoate nisipul aflat pe aceasta. “In aceasta dimineata au inceput operatiunile de extragere a incarcaturii de pe barja scufundata pe canalul Poarta Alba- Midia Navodari in noaptea…

- In urma unui control efectuat la domiciliu unui barbat de 50 de ani, din comuna Romanași, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au descoperit ca acesta, deși figureaza ca și persoana autorizata sa dețina, sa poarte și sa foloseasca…

- Au condus fara permis sau sub influența bauturilor alcoolice. Barbați din Cricau, Ocna Mureș și Bistra, cercetați de polițiști Trei șoferi din Cricau, Ocna Mureș și Bistra au fost prinși de polițiști, in weekend, in timp ce conduceau fara permis sau sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) pentru data de 19 ianuarie va fi de 54 de euro MW/h, in scadere cu 33% fața de prețul de azi. Acesta scadere brusca vine dupa o alta, tot de 33%, pentru data de 18 ianuarie. Explicația este una singura: bate vantul…

- Un barbat din Balți a fost reținut de polițiști și procurori, dupa ce acesta a pus in circulație dolari americani falși, in luna decembrie 2022- ianuarie 2023, din cei 130.000 USD falși introduși in țara din Turcia, scrie Echipa.md . Astfel, ca urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat de la…

- Doi barbati din comuna Podu Turcului sunt cercetati penal dupa ce vineri au tras mai multe focuri cu pusca, in aer, in curtea bisericii din localitate, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacau. ‘In aceasta dimineata, doi bacauani din comuna Podu Turcului au tras sase focuri in curtea bisericii,…

- Doi barbați sunt cercetați penal in dosare de fals in acte și spalare de bani, dupa ce ar fi organizat instrainarea unui imobil din centrul municipiului Chișinau cu eschivarea de la plata impozitelor. Astfel, in urma tranzacției, aceștia nu ar fi achitat obligațiuni fiscale, relateaza Realitatea.md…