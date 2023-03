Au fraudat fondurile pentru hrana și cazarea cetățenilor ucraineni. Prejudiciul, 2 milioane de euro Polițiștii fac, vineri dimineata, peste 200 de perchezitii intr-un dosar vizand obtinerea pe nedrept a aproximativ 2.000.000 de euro, reprezentand contravaloarea cheltuielilor cu hrana si cazarea refugiaților ucraineni, in care sunt implicati functionari din cadrul unei primarii si 203 persoane fizice. ”Astazi, 31 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures, sub coordonarea unui […] The post Au fraudat fondurile pentru hrana și cazarea cetațenilor ucraineni. Prejudiciul, 2 milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii efectueaza vineri dimineata peste 200 de perchezitii intr-un dosar vizand obtinerea pe nedrept a aproximativ 2.000.000 de euro, reprezentand contravaloarea cheltuielilor cu hrana si cazarea pentru cetateni ucraineni, in care sunt implicati functionari din cadrul unei unitati administrativ…

- Peste 200 de perchezitii au loc vineri dimineata intr-un dosar ce vizeaza obtinerea pe nedrept a circa 2.000.000 de euro, suma ce reprezinta contravaloarea cheltuielilor cu hrana si cazarea pentru cetatenii ucraineni.

- Peste 40 de perchezitii au loc marti dimineata in 15 judete, printre care și Bacau, si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda, cu un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei. „Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Ieri, 14 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Bacau si Botosani, la persoane…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, 9 perchezitii in judetele Dambovita si Arges, la persoane suspectate ca au solicitat pe nedrept ajutoare, sustinand ca activitatea le-a fost afectata de pandemia de coronavirus. 85 de persoane sunt cautate pentru a fi audiate. ”In aceasta dimineata, 22 februarie,…

- Vizați sunt funcționari din cadrul unei unitați administrativ teritoriale și 102 persoane Sursa articolului: Percheziții de amploare intr-un dosar privind decontarea de sume de bani pentru hrana și cazarea cetațenilor ucraineni! Sunt vizate peste 100 de persoane Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Politistii si procurorii din Maramures fac, joi, 117 perchezitii intr-un dosar legat de obtinerea, pe nedrept, a peste 2,6 milioane de lei, contravaloarea unor presupuse cheltuieli pentru hrana si cazarea unor refugiati ucraineni. Sunt vizati mai multi functionari, dar si peste 100 de persoane fizice.…

- Politistii fac, vineri dimineata, perchezitii la zece adrese din Buhusi, judetul Bacau, la locuintele unor persoane suspectate ca au participat la scandalul izbucnit in fata unei sali de jocuri. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei orasului Buhusi, impreuna cu cei ai Serviciului de…