- Mandatele consilierilor locali ai municipiului Iasi au fost validate de catre instanta. Decizia a fost adoptata ieri de catre Judecatoria Iasi si a fost publicata in cursul acestei dimineti pe portalul instantelor. „In baza art. 114 alin.1 din OUG nr.57/2019 actualizata, valideaza mandatele consilierior…

- O parte dintre contributiile candidatilor a provenit din imprumuturi, iar in acest caz se remarca principalii competitori: din suma de aproape un milion de lei imprumutata de candidati de la alte persoane/entitati, cei mai multi bani au fost livrati in conturile lui Costel Alexe (PNL) si Marius Bodea…

- Noul presedinte al Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile, si consilierii judeteni votati pe 27 septembrie si-au primit, luni, certificatele doveditoare. Cosmin Vasile a fost ales in fruntea CJ Dolj din partea Aliantei PSD+ALDE, iar din Consiliul Judetean mai fac parte consilieri din partea PNL,…

- „Ma bucur foarte mult ca PNL a castigat la Iasi pentru prima data in acesti 30 de ani de democratie atat Primaria, cat si Consiliul Judetean. Aceasta este o victorie nu doar a PNL, ci este mai degraba o incredere pe care iesenii si-o pun in listele consilierilor locali si judeteni, primari. Ii…

- Aflat intr-o vizita la Iași, Rareș Bogdan a declarat intr-o conferința de presa ca surprins de cum arata Iașul in comparație cu alte zone din Moldova. „Ma bucur foarte mult sa fiu aici, alaturi de Mihai Chirica și de prietenii mei miniștri. Eu unul regret ca Costel Alexe va pleca pentru a caștiga președinția…

- Liberalii isi continua cu cinism planul de sabotare sistematica a Spitalului mobil de la Letcani. Cu o indiferenta greu de imaginat si imposibil de inteles fata de interesele iesenilor, consilierii judeteni ai PNL au chiulit azi de la sedinta de indata convocata de conducerea Consiliului Judetean. Aceasta,…

- Candidatii USR PLUS Iasi la alegerile din 27 septembrie au ales sa inceapa campania in fata Palatului Culturii la miezul noptii, unde au anuntat ca ii cheama la dezbateri pe candidatii PNL la primaria municipiului resedinta si presedintia Consiliului Judetean. "Suntem foarte entuziasmati sa incepem…

- Dan Barna a afirmat sambata dupa amiaza, in cadrul Congresului extraordinar in care USR si PLUS voteaza fuziunea, ca a constatat ca multi dintre cei alesi in consiliile locale sau judetene sunt oameni care nu au nicio legatura cu administratia, el sustinand ca printre acestia se numara „argati, soferi…