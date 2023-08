Stiri pe aceeasi tema

- Federația SANITAS din Romania, organizație sindicala reprezentativa, care are in structura sa aproximativ 20.000 de salariați din sistemul de Asistența Sociala din toata țara, face precizari referitoare la situația prin care trece intregul sistem in aceasta perioada. Ceea ce s-a intamplat in centrele…

- Parlamentul dorește sa intareasca protecția jurnaliștilor și a activiștilor din UE impotriva proceselor nefondate și abuzive care vizeaza reducerea lor la tacere.Conform proiectului de lege aprobat marți in plen, jurnaliștii, organizațiile media, aparatorii drepturilor omului, activiștii, cercetatorii…

- Statele Unite considera ca Israelul are „dreptul de a-si apara populatia” impotriva militantilor islamisti, dar indeamna la protectia civililor, dupa o operatiune a armatei israeliene luni in Cisiordania, soldata cu cel putin opt morti.

- De la inceputul lunii mai, Rusia a cedat din ce in ce mai mult inițiativa in razboiul sau impotriva Ucrainei, reacționand la acțiunile Kievului, mai degraba decat sa avanseze in mod activ catre propriile obiective militare, se arati in raportul Ministerul Apararii din Marea Britanie.