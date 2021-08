Au fost numite avantajele postului pe intervale

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales semnaleaza o schimbare in ceea ce privește modul de a descriere intalnirilor dintre rechini și oameni drept „atacuri”. Oamenii de știința susțin ca masura este binevenita și intarziata in același timp, conform ziarului australian The…

- Exista o legatura "probabila" intre cazuri de inflamatie la nivelul inimii si injectarea vaccinurilor impotriva COVID-19 cu ARN mesager, dar avantajele depasesc riscurile, a transmis OMS. Experții organizației precizeaza insa ca evolutia imediata a miocarditei si pericarditei dupa vaccinare este in…

- Stresul psihosocial cronic crește riscul de demența și poate contribui la dezvoltarea bolii Alzheimer. Oamenii de știința australieni au descoperit ca stresul cronic poate duce la dezvoltarea bolii Alzheimer. Rezultatele studiului au fost publicate in revista Biological Reviews, scrie Health Europa.…

- Se pare ca Delta ocoleste imunitatea conferita de o infecție anterioara. Experții avertizeaza ca in mai multe tari, campaniile de imunizare se desfasoara contracronometru in tentativa de a stapani noua tulpina de Sars-Cov-2 care stapanește lumea- Varianta Delta este extrem de contagioasa si a provocat…

- Oamenii de știința au cuantificat capacitatea creierului de a stoca in memorie atat de multe informatii cat contine intreg internetul, confirma studiile realizate in acest domeniu. Cercetatorii la Institutul Salk din La Jolla, California au descoperit ca o celula cerebrala utilizeaza 26 de moduri…

- Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse…

- Invazia șoarecilor canibali care ataca parți din Australia se transforma intr-o poveste de groaza. Rozatoarele au inceput sa invadeze zone intinse. Și urmeaza Sydney, spun autoritatile. Milioane de șoareci au invadat școli, case și spitale in statele din estul New South Wales și Queensland, facand ravagii…

- Va mai aduceți aminte de sucurile la dozatoare TEC ce au impanzit Romania dupa Revolutie? Regele dozatoarelor care-i purtau numele și care l-au imbogațit in anii ’90, Cornel Tabacaru a implinit 70 de ani. Milionarul s-a aniversat in Costa Rica, unde locuiește mai mult de jumatate de an. Absolvent de…