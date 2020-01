Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii cu varste de 13 și 15 ani sunt cercetați de polițiștii din Galați, dupa ce au trimis peste 700 de mesaje de amenințare, unele chiar cu moartea, unei fete de 13 ani. Unul dintre ei este coleg de școala al fetei, iar celalalt este elev la un liceu din oraș, potrivit Mediafax.Dupa o…

- Un barbat din Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce jandarmii l-au depistat conducand pe un drum public, sub influenta alcoolului, un autoturism neinmatriculat. Tanarul in varsta de 25 ani nu poseda permis de conducere. In jurul orei 21:50, echipajul de jandarmerie aflat in patrulare pe raza municipiului…

