- Este alerta alimentara majora, dupa ce un cumparator din Ungaria a descoperit bucati de sticla intr-un borcan cu zacusca produsa in Romania. Omul a alertat imediat autoritatile maghiare, care au retras de pe piata lotul din care facea parte produsul.

- Sunt tensiuni uriașe dupa atacul cumplit lansat de Iran, iar oficialii israelienii au luat, dupa ore de consultari, decizia de a lovi in forța, ca raspuns la bombardamentele lansate.Situația este tot mai tensionata, iar Iranul avertizeaza ca o posibila riposta ar aduce noi atacuri dure in puncte cheie…

- Este alerta alimentara in Romania! Au fost depistate 19 substanțe periculoase in roșiile din supramarketuri, provenite din Turcia. Iata in ce orașe au fost gasite și ce trebuie sa faca clienții care le-au cumparat. Autoritațile au transmis mai multe avertizari.

- UPDATE 11:00 - Armata ucraineana a afirmat, astazi, ca a lovit doua mari nave de debarcare rusești, un centru de comunicații și alte infrastructuri folosite de Flota rusa din Marea Neagra, in timpul loviturilor de peste noapte in peninsula Crimeea.Potrivit ucrainenilor, au fost lovite Yamal și Azov…

- Vouchere de Paște 2024: Cați bani pot primi de la stat, incepand cu a doua parte a lunii aprilie. Cine va primi tichetele Vouchere de Paște 2024: Cați bani pot primi de la stat, incepand cu a doua parte a lunii aprilie. Cine va primi tichetele Autoritațile din Romania s-au decis sa acorde tichete pentru…

- Autoritațile din Torino au aplicat sancțiuni și au pus sub sechestru mai multe autocare ce transportau alimente și marfuri fara autorizație, in urma unui control efectuat in Piazzale di corso Ferrara 30, ca raspuns la semnalari venite din partea cetațenilor, menționeaza rotalianul.com.

- Knut Thamm a trait un moment de șoc intr-un magazin, atunci cand in locul conținutului obișnuit pe eticheta produsului pe care intenționa sa-l cumpere, a gasit un autocolant mare care indica "Carne Umana. 250 de grame: 0,99 euro."Aceasta descoperire a provocat o reacție imediata in randul clienților…

- „Dintre tarile din regiune, Republica Moldova a resimtit cel mai mult impactul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, dar si al actiunilor hibride ruse pentru destabilizarea sa. Autoritatile de la Chisinau au avut resurse interne limitate pentru a gestiona crizele suprapuse cu care s-au confruntat si…