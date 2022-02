Ultima garnitura de tren cu carbune din cantitatea achiziționata de municipalitate pentru asigurarea funcționarii sistemului centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice a ajuns la Iași și a fost depozitata la CET II Holboca. In urma procedurilor de achiziție publica, Primaria Municipiului Iași a incheiat in cursul lunii decembrie 2021 un contract pentru cumpararea a 75.000 de tone de carbune energetic necesar incalzirii orașului in aceasta iarna. Carbunele a fost livrat de compania Vitol SA Geneva, la un preț de API 2 la data plații + cheltuielile de transport (naval), descarcare,…