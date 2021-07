Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi și Neymar sunt gata de confruntare, in primul duel Argentina - Brazilia dupa 14 ani in finala turneului sud-american. Cucerirea trofeului ar fi o premiera pentru amandoi. Finala Copa America 2021, Argentina – Brazilia, se joaca la Rio de Janeiro, in aceasta noapte, de la ora 03:00. Meciul…

- Neymar, vedeta naționalei Braziliei, a afimat ca meciul de sâmbata împotriva Argentinei, programat sâmbata pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, care va stabili câstigatoarea trofeului Copa America, este finala pe care a visat mereu sa o dispute, informeaza EFE."Este…

- Argentina lui Messi va înfrunta Brazilia lui Neymar în ultimul act al Copei America. Starul argentinian s-a aratat bucuros de duelul cu fostul coleg de la Barcelona, dar a ținut sa puncteze și greutațile prin care echipa sa a trecut de-a lungul competiției. Argentina s-a calificat…

- Argentina a trecut de Columbia în semifinalele Copei America dupa loviturile de departajare (1-1 în timpul regulamentar) grație portarului Emiliano Martinez care a aparat trei penaltiuri. În finala, Messi și compania vor întâlni eterna rivala, Brazilia.Golurile…

- Selectionata Argentinei s-a calificat in finala celei de-a 47-a editii a turneului Copa America la fotbal, invingand cu 3-2 la loviturile de departajare reprezentativa Columbiei, marti seara la Brasilia, si se va lupta pentru trofeu cu marea sa rivala Brazilia, gazda competitiei. Foto: (c) Joedson…

- Brazilia a învins luni Peru, scor 1-0, la Rio de Janeiro, calificându-se astfel în finala Copa America. Lucas Paqueta, în minutul 35, din pasa lui Neymar, a marcat unicul gol al partidei. Brazilia va juca finala cu numarul 21 a competitiei sud-americane. Cvintupla…

- Casemiro a refuzat sa vina la conferința de presa, iar selecționerul Tite a declarat: „Ne-am exprimat opinia clara despre acest subiect”. Internaționalii nu vor sa joace turneul final acasa in plina pandemie. Decizia controversatului președinte Jair Bolsonaro, de a gazdui Copa America in Brazilia cand…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, atacat dur dupa ce a acceptat sa organizeze Copa America, intr-o perioada critica, in pandemie. Situația din Brazilia e inca dramatica in pandemie. Peste 16 milioane de cazuri, a treia țara in lume, 460.000 de decese (a doua, dupa SUA). Și totuși, autoritațile…