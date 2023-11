Au făcut „dubla” de aur! Bianca Mei-Roșu și Eduard Ionescu și-au adjudecat cate doua medalii de aur la Campionatele Naționale de Tenis de masa, la tineret Timp de doua zile, jucatorii romanii de tenis de masa la categoria tineret și-au disputat medaliile naționale intr-o competiție acerba, desfașurata la Complexul de la Izvorani. Cum era de așteptat, sportivii care fac parte din loturile „tricolore” au dominat concursul la toate probele: simplu, dublu și dublu mixt. Concret, cel mai bun junior al Romaniei și component al echipei de seniori, Eduard Ionescu, a cucerit doua medalii de aur și una de bronz. Tenismanul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

