“Intalnirea cvadripartita dintre delegatiile militare ale Ministerului Apararii din Turcia, Federatia Rusa si Ucraina si delegatia Natiunilor Unite privind transportul maritim in siguranta al cerealelor care asteapta in porturile ucrainene s-a incheiat la Pavilionul Kalender”, a declarat Ministerul turc al Apararii, intr-un comunicat. Ucraina spera sa accelereze exporturile de cereale prin rutele redeschise ale fluviului Dunarea, pe fondul blocadei Rusiei asupra unor porturi cheie de la Marea Neagra. Sirul de barje care asteapta in prezent sa urce pe Dunare si sa se incarce cu cereale intr-unul…